شكرا لقرائتكم خبر عن «رودريجيز»: لست مهتما بمستقبلي مع ريال مدريد.. ولم أتحدث مع «زيدان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، أنه ليس منشغلا بمستقبله مع ناديه ريال مدريد الإسباني في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أنه يصب كامل تركيزه مع منتخب بلاده المشارك في بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة حاليا في البرازيل.

وقال رودريجيز عقب فوز كولومبيا 1 / صفر على باراجواي أمس الأحد، في أخر مباراة للفريق في المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أفكر فقط في كوبا أمريكا، لا أعرف حتى الآن إلى أين سأذهب، أرغب في أن أكون هادئا، القرار يعود إلى النادي، أعتقد أن هناك أشخاص لديهم نفوذ كبير في داخل النادي وأنا لا أستطيع فعل أي شيء حيال هذا، لم أتحدث مع زيدان على الإطلاق».

ويبدو أن ريال مدريد اتخذ قراره بشأن رودريجيز الذي من المنتظر ألا يكون جزءا من المشروع الجديد لريال مدريد، وذلك كما يتوقع بعض المقربين من إدارة النادي الملكي.

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وكان نادي بايرن ميونخ الألماني الذي كان يلعب رودريجيز بين صفوفه خلال الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة قد تنازل عن بند أحقية شراء اللاعب الكولومبي بعد انتهاء مدة الإعارة ليعود الأخير مجددا لريال مدريد.

ولكن مع عودة الفرنسي زين الدين زيدان لمنصب المدير الفني لريال مدريد، أصبح رحيل رودريجيز عن الفريق محتملا بشكل كبير، وذلك على خلفية العلاقة التي كانت تربطه بزيدان قبل رحيله إلى بايرن ميونخ والتي لم تكن جيدة على الإطلاق.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نادي نابولي الإيطالي، الذي يديره فنيا المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، يتطلع إلى ضم رودريجيز على سبيل الإعارة، فيما يرغب ريال مدريد في بيعه نهائيا.

ومن المنتظر أن يتحدد مستقبل النجم الكولومبي بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، على ضوء المفاوضات التي سيجريها مع إدارة النادي الملكي.