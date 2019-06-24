شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتظام ثلاثي الأهلي في المران الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الثنائي وليد أزارو وجونيور أجايي مهاجما الفريق الأول للكرة، سوف ينتظمان في مران الفريق بداية من الغد بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصلا عليها.

وأشار مدير الكرة إلى أن هناك تواصلا مع أزارو وأجايي للتأكيد على عودتهما في الموعد المحدد لهما والذي سبق أن تم الإتفاق عليه لبدء فترة الإعداد مع الفريق قبل السفر إلى إسبانيا.

وكان الأهلي قد استأنف مرانه يوم السبت الماضي بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، وشهد مران الأمس مشاركة أحمد فتحي، فيما يعود أجايي وأزارو للمشاركة في مران الفريق بداية من الغد.

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وفي نفس السياق، يعود على معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة خلال أسبوع للانتظام في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصل عليها بالتنسيق مع الجهاز الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وأكد الجهاز الفني أن معلول حصل على إجازته متأخرا بعد أن سبق له الانضمام لمنتخب تونس، فيما يلحق بتدريبات الفريق الجماعية على ملعب التتش قبل السفر إلى إسبانيا للدخول في معسكر بمدينة أليكانتي.

ويؤدي الأهلي تدريباته على ملعب التتش تحت قيادة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، والذي ركز على الجانب البدني وتدريبات الكرة وحرص على عقد جلسات منفردة مع اللاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية وتحفيزهم مع انطلاق الفترة الأولي من الإعداد والتي تقام على ملعب التتش فيما تقام الفترة الثانية في إسبانيا.

ويخوض الأهلي فترة إعداد مصغرة في القاهره قبل السفر إلى إسبانيا خلال شهر يوليو المقبل، لإقامة معسكر يتخلله تجارب ودية لتنفيذ فكر الجهاز الفني وتطبيق التدريبات بشكل عملي.