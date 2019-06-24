أكد النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، أنه ليس منشغلاً بمستقبله مع ناديه ريال مدريد الإسباني، في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أنه يصب كامل تركيزه مع منتخب بلاده المشارك في بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة حالياً في البرازيل.
قال رودريغيز عقب فوز كولومبيا 1-0 على باراغواي، في أخر مباراة للفريق في المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا في تصريحات نقلتها عنه صحيفة ماركا الإسبانية: "أفكر فقط في كوبا أمريكا، لا أعرف حتى الآن إلى أين سأذهب، أرغب في أن أكون هادئاً، القرار يعود إلى النادي، أعتقد أن هناك أشخاص لديهم نفوذ كبير في داخل النادي، وأنا لا أستطيع فعل أي شيء حيال هذا، لم أتحدث مع زيدان على الإطلاق".
ويبدو أن ريال مدريد اتخذ قراره بشأن رودريغيز الذي من المنتظر ألا يكون جزءاً من المشروع الجديد لريال مدريد، وذلك كما يتوقع بعض المقربين من إدارة النادي "الملكي".
كانت هذه تفاصيل خبر خاميس: لست مهتماً بمستقبلي مع ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.