شكرا لقرائتكم "سنة وحيدة" تفصل الزمالك عن ضم هدفين فى ميركاتو الصيف بالمجان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة، تأكيدات من قبل وكلاء أعماله فى الساعات الماضية بتجديد رغبة مسئولى الزمالك فى ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لدعم خط حراسة مرمى الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

وكشف مصدر مقرب من أبو جبل إن عقده مازال يمتد مع النادى السكندرى لمدة موسم جديد، لذلك لن يحق له التوقيع بشكل مجانى للنادى الأبيض سوى فى يناير المقبل، وهو نفس الحال بالنسبة لأحمد على كامل مهاجم المقاولون العرب والمنتخب الوطنى المرشح لتعزيز خط هجوم الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

يذكر أن أبو جبل وأحمد على سبق لهما اللعب فى الزمالك ولفتا الأنظار هذا الموسم بعد تألقهما مع الفريق السكندرى وذئاب الجبل على الترتيب ليدخلا ضمن دائرة الترشيحات للانضمام إلى الفريق الأبيض.