شكرا لقرائتكم المغربي وليد أزارو فى حفل زفاف مواطنه حميد أحداد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي مواطنه حميد أحداد مهاجم نادي الزمالك بحضوره فى حفل زفافه الذى أقيم فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونشر أزارو صورة عبر حسابه على موقع إنستجرام، أثناء تواجده فى زفاف أحداد.

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وخرج الثنائي المغربي من حسابات رينارد مدرب أسود الأطلسي، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وتصدر منتخب المغرب مجموعته حتى الآن برصيد 3 نقاط بعد الفوز على نامبيا بهدف نظيف فى أولى مباريات دور المجموعات لأسود الأطلسي بالكان.