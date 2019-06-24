شكرا لقرائتكم الخليج 365.. الأهلى يمنح على معلول استثناء بسبب نسور قرطاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود على معلول الظهير الأيسر للأهلى إلى القاهره خلال أسبوع، للانتظام فى التدريبات الجماعية، بعد الانتهاء من فترة الراحة التى حصل عليها بالتنسيق مع جهاز الكرة.

وأكد مسئولو الأهلى أن على معلول حصل على إجازته متأخرا بعد أن سبق له الانضمام لمنتخب تونس، فيما يلحق بتدريبات الفريق الجماعية على ملعب التتش قبل السفر إلى إسبانيا، للدخول فى معسكر بمدينة أليكانتى، مؤكدين أن هذا هو سب منحه استثناء فى هذا الشأن.

ويؤدى الأهلى تدريباته على ملعب التتش تحت قيادة مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق والذى ركز على الجانب البدنى وتدريبات الكرة وحرص على عقد جلسات منفردة مع اللاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية وتحفيزهم مع انطلاق الفترة الأولى من الاعداد والتى تقام على ملعب التتش فيما تقام الفترة الثانية فى إسبانيا.