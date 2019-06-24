التنزانى حميد ماو تحت مجهر إنبى...

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جدة - عمرو شويل دخل التنزانى حميد ماو لاعب وسط بتروجت ومنتخب تنزانيا، ضمن اهتمامات مسئولى إنبى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز صفوف الفريق فى الموسم الجديد. وكان مسئولو بتروجت قد طالبوا حميد ماو خلال الفترة الماضية بإحضار عرض رسمى للموافقة على رحيله عقب كأس الأمم الأفريقية التى تستضفيها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل. ويشارك حميد ماو مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية بالمجموعة الثالثة مع الجزائر والسنغال وكينيا، كان الفريق البترولى قد هبط للقسم الثانى هذا الموسم بعدما قضى 12 عاما بالأضواء، وقد طلب عدد كبير من اللاعبين الرحيل إلا أن مجلس إدارة بتروجت رفض وطالب اللاعبين باستكمال عقودهم أو إحضار عروض مناسبة للرحيل.

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