عبدالحفيظ: الأهلي سيخوض 3 مباريات فى معسكر إسبانيا...

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى، أن جميع الأمور الخاصة بمعسكر الفريق، الذى سيقام فى إسبانيا خلال شهر يوليو المقبل تم الترتيب لها بشكل جيد، مضيفا أنه متفاءل بخروج المعسكر فى صورة نموذجيه وبما يلبى طموحات الجهاز الفنى لتحقيق أهدافه التى يسعى إليها فى إطار تحضيراته للفترة المقبلة.

وقال عبدالحفيظ فى تصريحات صحفية، إنه اطمأن على الإجراءات الخاصة بالجانب الإدارى سواء فيما يتعلق بملعب التدريب أو حجز فندق الإقامة قبل استقبال بعثة الأهلى، وانطلاق المعسكر، وفيما يتعلق بالجانب الفنى قال عبدالحفيظ، إن الأهلى سيخوض مباراتين أو ثلاث خلال فترة وجوده فى إسبانيا وفقا لأجندة الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى.

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وأضاف مدير الكرة أن المعسكر سوف يقام فى مدينة أليكانتى، و أنه يأمل فى تحقيق أقصى استفادة على المستوى الفنى من فترة المعسكر للتحضير للفترة المقبلة، خاصة أن ضغط المباريات الذى خاضه الفريق فى الفترة الماضية لم يتح الفرصة للجهاز الفنى بشكل أكبر لتنفيذ خططه.

كان سيد عبدالحفيظ عاد من إسبانيا بعد انتهاء مهمته التى أطمأن خلالها على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الأهلى لانطلاق معسكر الفريق المقرر له يوليو المقبل، وظهر مدير الكرة أمس فى مران الفريق بالتتش.