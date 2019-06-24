شكرا لقرائتكم الداخلية يحاول إقناع محمد صبحى باللعب فى دورى المظاليم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو نادى الداخلية لإقناع محمد صبحى حارس مرمى الفريق بالبقاء مع الفريق لموسم إضافى، بعد الهبوط إلى دورى القسم الثانى.

وطلب ضياء عبد الصمد المدير الفنى للداخلية من الإدارة محاولة الوصول إلى وسيلة لإقناع صبحى بالبقاء فى الفريق خاصة فى ظل صعوبة المجموعة التى تضم الداخلية وبتروجت فى دورى القسم الثانى، حيث يطمح عبد الصمد للعودة إلى الدورى العام بأسرع وقت.

كان صبحى رفض البقاء مع الداخلية رغم امتداد عقده لموسم إضافى مع النادى، وذلك بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية، ومازالت المفاوضات قائمة بين الجانبين ومن المقرر أن تحسم خلال الساعات المقبلة.