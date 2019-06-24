أزراو وأجايى يظهران فى تدريبات الأهلى غداً...

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جدة - عمرو شويل يشارك الثنائى المغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجايى، مهاجما الأهلى فى مران الفريق بداية من الغد، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصلا عليها طوال الفترة الماضية.
كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى تواصل مع الثنائى للتأكيد على عودتهما فى الموعد المحدد لهما والذى سبق أن تم الاتفاق عليه لبدء فترة الإعداد مع الفريق قبل السفر إلى إسبانيا.
واستأنف الأهلى مر أنه يوم السبت الماضى بعد الانتهاء من فترة الراحة التى حصل عليها الفريق، وشهد مران الأمس مشاركة أحمد فتحى، فيما يعود أجايى وأزارو للمشاركة فى مران الفريق بداية من الغد.
ويستعد الأهلى لخوض فترة إعداد مصغرة فى القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا خلال شهر يوليو المقبل لإقامة معسكر يتخلله تجارب ودية لتنفيذ فكر الجهاز الفنى وتطبيق التدريبات بشكل عملى استعدادا للمباراتين المتبقيتين للفريق بالدورى أمام المقاولون العرب والزمالك.
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