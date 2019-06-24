ذئاب الجبل يقتحم الصفقات الصيفية بقوة بعد ضم 3 صفقات...

جدة - عمرو شويل افتتح نادى المقاولون العرب معركة الميركاتو الصيفى، التى بدأت تطرق الأبواب رغم الانشغال ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بثلاث صفقات لتدعيم ذئاب الجبل استعداداً للموسم الجديد.

جاء ذلك بعدما نادى المقاولون مع عبد الرحمن فاروق ظهير أيمن الإنتاج الحربى السابق ومحمد عصام الجناح المصرى المحترف سابقا فى فنلندا، ووقع فاروق على عقد لمدة موسمين بحضور المهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة عضو مجلس ادارة النادى وعماد النحاس المدير الفنى كما وقع محمد عصام على عقد لمدة 4 مواسم فى صفقتى انتقال حر بالنسبة للاعبين.

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وأنهى مسئولو الكرة بنادى المقاولون العرب إجراءات ضم محمد سالم مهاجم الداخلية ليصبح ثالث صفقات المقاولون الصيفية، واتم المهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة عضو مجلس ادارة النادى اجراءات ضم اللاعب بعد الحصول على توقيعه لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر.

ويواصل المقاولون صفقات تدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل بناء على اختيارات الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، طامحاً فى تحقيق مركز متقدم فى الموسم الجديد بجدول مسابقة الدورى العام بعد أن استقر فى المركز الخامس بالموسم الجارى برصيد 48 نقطة حتى الآن ويتبقى لذئاب الجبل مباراة مؤجلة مع الأهلى.