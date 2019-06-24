شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض وصايا لاسارتى فى الميركاتو الصيفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادى الأهلى، وصايا الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الكروى خلال الميركاتو الصيفى المقبل. وشهدت الأيام الماضية ترشيح لاسارتى بعض اللاعبين للانتقال للنادى الأهلى فى الموسم الجديد، لكن رفض مسئولو القلعة الحمراء اعتماد هذه الأسماء وتقرر الاعتماد على لجنة التخطيط بالنادى لتحديد أسماء الصفقات الجديدة. جاء موقف مسئولى الأهلي مع لاسارتى ليؤكد اقتراب الخواجة من الرحيل عن القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يرفض وصايا لاسارتى فى الميركاتو الصيفى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.