شكرا لقرائتكم الاهلى يقدم شكويين لـ فيفا ضد عبد الله السعيد والاهلى السعودي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل النادى الأهلى شكويين منفصلتين ضد عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني، وكذلك ضد نادي الأهلي السعودي فى الاتحاد الدولي فيفا. وكان الفيفا قد خاطب الأهلى لتعديل صيغة الشكوى، حيث قامت إدارة الأهلى بشكوى السعيد وأهلي جدة السعودى فى قضية واحدة وهو الأمر الذي رفضه الفيفا وطلب فصل الشكوتين، وطلب الأهلى فى شكواه الحصول على قيمة 2 مليون دولار، هى قيمة الشرط الجزائى الذى وضعه الأهلى فى تعاقده مع أهلي جدة السعودى، فى حال انتقال اللاعب لأى نادٍ فى مصر، وكان عبد الله السعيد قد انضم إلى أهلي جدة السعودى الصيف الماضى، لكنه فسخ تعاقده مع النادى السعودى وانضم إلى بيراميدز فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاهلى يقدم شكويين لـ فيفا ضد عبد الله السعيد والاهلى السعودي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.