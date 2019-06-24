شكرا لقرائتكم إجراءات beIN التعسفية تثير استياء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الاتحاد العربي للصحافة الرياضية أنه يتابع عن كثب ما يحدث للعاملين في شبكة beIN SPORTS القطرية، بعدما تم تسريح 20 بالمئة من موظفيها، كما كانت قد أصدرت جمعية الصحافيين التونسيين بياناً استنكرت فيه إجراء القناة التي تدور حولها الكثير من شبهات الفساد.

وقال عوني فريج، الأمين العام للاتحاد العربي للصحافة الرياضية، في تصريخ لـ"العربية" حول تسريح الموظفين: "أعتقد أن الأمور المالية لعبت دوراً كبيراً، ولكن لا ذنب للعاملين فيها، وأرى أن الاستغناء عن هذا العدد الكبير له أسباب أخرى"، وأضاف أن القناة حاليا هي بحاجة إلى الكوادر.