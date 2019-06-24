شكرا لقرائتكم إجراءات beIN التعسفية تثير استياء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الاتحاد العربي للصحافة الرياضية أنه يتابع عن كثب ما يحدث للعاملين في شبكة beIN SPORTS القطرية، بعدما تم تسريح 20 بالمئة من موظفيها، كما كانت قد أصدرت جمعية الصحافيين التونسيين بياناً استنكرت فيه إجراء القناة التي تدور حولها الكثير من شبهات الفساد.
وقال عوني فريج، الأمين العام للاتحاد العربي للصحافة الرياضية، في تصريخ لـ"العربية" حول تسريح الموظفين: "أعتقد أن الأمور المالية لعبت دوراً كبيراً، ولكن لا ذنب للعاملين فيها، وأرى أن الاستغناء عن هذا العدد الكبير له أسباب أخرى"، وأضاف أن القناة حاليا هي بحاجة إلى الكوادر.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات beIN التعسفية تثير استياء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.