شكرا لقرائتكم نيمار يطالب بـ"الهدوء".. ويكشف خطته عبر رسالة "واتس آب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان أبلغ لاعبي برشلونة بعودته إلى الفريق من جديد، وذلك عبر رسالة نصية بعثها في مجموعة تواصل بينهم بتطبيق "واتس آب".

وازدادت أخبار عودة نيمار إلى برشلونة خلال الأسبوعين الماضيين، وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية والفرنسية أن اللاعب البرازيلي لم يشعر بالسعادة في باريس سان جيرمان الذي انتقل إلى صفوفه صيف 2017 مقابل كسر عقده مع برشلونة والبالغ 222 مليون يورو، ما جعله أغلى لاعب في العالم.



وقالت صحيفة "سبورت" في خبر نشرته يوم الأحد، إن نيمار الذي ما زال على تواصل مع لاعبي برشلونة وبالأخص ليونيل ميسي ولويس سواريز، أبلغهم برسالة نصية كتب فيها "لا تقلقوا، سأعود إليكم.. فقط انتظروا بعض الوقت".

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ونشرت وسائل الإعلام الإسبانية أخباراً مختلفة عن نيمار خلال الفترة الماضية، قالت فيها إن اللاعب البرازيلي أبدى استعداده لقبول شروط برشلونة بأكملها من أجل العودة، كما ينوي جلب والدته وشقيقته للعيش معه في برشلونة، حتى لا يسافر إلى البرازيل كثيراً، كما كان يفعل.

واشترط برشلونة على نيمار مجموعة من الشروط، أبرزها أن يقبل تخفيض راتبه السنوي، وكذلك الخروج علناً والاعتراف بأنه ارتكب خطأ كبيراً عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان، ويعلن رغبته بالعودة إلى برشلونة.



ووفقاً لصحف إسبانيا، فإن برشلونة مستعد لتقديم 100 مليون يورو وكذلك البرازيلي فيليبي كوتينو، مقابل الحصول على توقيع نيمار من جديد، رغم أن بعض الصحف الفرنسية أشارت إلى أن باريس لن يقبل التخلي عن أبرز لاعبيه إلا لقاء 300 مليون يورو.