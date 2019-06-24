فحص طبي للثنائي مؤمن زكريا والشحات قبل انطلاق مران الأهلي المسائي

يخضع الثنائي مؤمن زكريا وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام مساء اليوم على ملعب التتش لتحديد فرص مشاركتهما في المران الجماعي واكتمال جاهزيتهما من الناحية الطبية.
وأدى مؤمن تدريبات تأهيلية خفيفة وجلسة في الجيم أمس بسبب شكوى من إصابة في الركبة فيما اكتفى الشحات بجلسة في الجيم بسبب نزلة برد، ويتحدد اليوم موعد ظهورهما في المران الجماعي.
ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، ويركز الجهاز الفني على الجانب البدني بشكل أكبر مع بداية فترة الاعداد عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون .
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