أنباء سارة بشأن جراحة شريف إكرامي في الركبة

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن شريف اكرامي حارس الفريق حالته مطمئنة وأنه سيعود إلى المشاركة في المران الجماعي في غضون فترة تصل إلى ثلاثة أسابيع بعد الانتهاء بشكل كامل من فترة التأهيل التي يخضع لها وفق البرنامج الذي حدده له الخبير الألماني الذي أجرى له جراحة في الركبة.

وكان اكرامي قد أجرى جراحة في ألمانيا لإزالة عظام زائدة في الركبة، وبدأ في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وحرص عبدالحفيظ على عقد جلسة أمس مع شريف اكرامي من أجل الإطمئنان على حالته بعد عودته من ألمانيا وظهوره في ملعب التتش، كما عقد مدير الكرة جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق.

وبدأ اكرامي تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيل الذي يخضع له تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.