عبد الحفيظ يكشف موعد انتظام الثلاثي “أزارو ومعلول وأجايي” في تدريبات الأهلي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الثنائي وليد أزارو وجونيور أجايي مهاجما الفريق الأول للكرة ، سوف ينتظمان في مران الفريق بداية من الغد بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصلا عليها.

وأشار مدير الكرة إلى أن هناك تواصلا مع أزارو وأجايي للتأكيد على عودتهما في الموعد المحدد لهما والذي سبق أن تم الإتفاق عليه لبدء فترة الإعداد مع الفريق قبل السفر إلى اسبانيا.

في نفس السياق، يعود علي معلول الظهير الأيسر للفريق، إلى القاهره خلال اسبوع للانتظام في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصل عليها بالتنسيق مع الجهاز الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وأكد الجهاز الفني أن معلول حصل على إجازته متأخرا بعد أن سبق له الانضمام لمنتخب تونس، فيما يلحق بتدريبات الفريق الجماعية على ملعب التتش قبل السفر إلى أسبانيا للدخول في معسكر بمدينة أليكانتي.

ويؤدي الأهلي تدريباته على ملعب التتش تحت قيادة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق والذي ركز على الجانب البدني وتدريبات الكرة وحرص على عقد جلسات منفردة مع اللاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية وتحفيزهم مع انطلاق الفترة الأولي من الاعداد والتي تقام على ملعب التتش فيما تقام الفترة الثانية في أسبانيا.