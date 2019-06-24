قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الثنائي وليد أزارو وجونيور أجايي مهاجما الفريق الأول للكرة ، سوف ينتظمان في مران الفريق بداية من الغد بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصلا عليها.
وأشار مدير الكرة إلى أن هناك تواصلا مع أزارو وأجايي للتأكيد على عودتهما في الموعد المحدد لهما والذي سبق أن تم الإتفاق عليه لبدء فترة الإعداد مع الفريق قبل السفر إلى اسبانيا.
في نفس السياق، يعود علي معلول الظهير الأيسر للفريق، إلى القاهره خلال اسبوع للانتظام في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصل عليها بالتنسيق مع الجهاز الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.
وأكد الجهاز الفني أن معلول حصل على إجازته متأخرا بعد أن سبق له الانضمام لمنتخب تونس، فيما يلحق بتدريبات الفريق الجماعية على ملعب التتش قبل السفر إلى أسبانيا للدخول في معسكر بمدينة أليكانتي.
ويؤدي الأهلي تدريباته على ملعب التتش تحت قيادة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق والذي ركز على الجانب البدني وتدريبات الكرة وحرص على عقد جلسات منفردة مع اللاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية وتحفيزهم مع انطلاق الفترة الأولي من الاعداد والتي تقام على ملعب التتش فيما تقام الفترة الثانية في أسبانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ يكشف موعد انتظام الثلاثي “أزارو ومعلول وأجايي” في تدريبات الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.