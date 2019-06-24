رونالدو يودع منتجع إجازته بإكرامية ضخمة

استغل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس نهاية المنافسات في الدوريات والمسابقات الأوروبية، ليسافر إلى اليونان لقضاء إجازة قصيرة هناك، قبيل انطلاق الموسم الجديد.
وكما جرت العادة، فلم تمر زيارة رونالدو لليونان دون أن تسلط عليها وسائل الإعلام المحلية الأنظار، والتي قالت إن النجم البرتغالي كان سخيا جدا مع عمال وموظفي المنتجع الذي أقام فيه.
وأشارت إلى أن أفضل لاعب في العالم 5 مرات، حرص بعد نهاية إجازته على توديع العاملين في المنتجع، وشكرهم على حسن الضيافة، بمنحهم إكرامية ضخمة، قيمتها 20 ألف يورو.
وسيخوض رونالدو الموسم الجديد مع يوفنتوس تحت إشراف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي تولى المسؤولية خلفا لمواطنه ماكسيميليانو أليغري، الذي رحل عن “السيدة العجوز” مع نهاية الموسم المنصرم.
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