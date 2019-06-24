مفاجآت في تقسيم فرق دوري القسم الثاني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، على توزيع مجموعات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني.
وشهدت المجموعات تواجد الثلاث فرق الهابطة من الدوري الممتاز النجوم وبتروجت والداخلية في المجموعة الثانية"القاهرة".
وضمت المجموعة الأولى "الصعيد" كلًا من ..
بني سويف، التليفونات، سوهاج، ديروط، الإعلاميين، طهطا، الألومنيوم، الفيوم، بترول أسيوط، المنيا، شبان قنا، البنك الأهلي.
بينما ضمت المجموعة الثانية "القاهرة" كلًا من..
الداخلية، بتروجت، النجوم، الترسانة، سيراميكا، القناة، منتخب السويس، جمهورية شبين، الزرقا، كوكاكولا، النصر، المريخ"
بينما تضم المجموعة الثالثة "بحري" كلًا من..
غزل المحلة، البلدية، المالية، فاركو، أبو قير، الأوليمبي، دكرنس، بيلا، المنصورة، الرجاء، الحمام، دمنهور.
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