رياضة | فحص طبي لمؤمن زكريا وحسين الشحات في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص طبي لمؤمن زكريا وحسين الشحات في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع الثنائي مؤمن زكريا وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام مساء اليوم على ملعب التتش لتحديد فرص مشاركتهما في المران الجماعي واكتمال جاهزيتهما من الناحية الطبية.

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وأدى مؤمن تدريبات تأهيلية خفيفة وجلسة في الجيم أمس بسبب شكوى من إصابة في الركبة فيما اكتفى الشحات بجلسة في الجيم بسبب نزلة برد، ويتحدد اليوم موعد ظهورهما في المران الجماعي.

ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، ويركز الجهاز الفني على الجانب البدني بشكل أكبر مع بداية فترة الاعداد عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون .