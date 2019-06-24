رياضة | الأهلي يعلن مواعيد عودة أزارو وأجايي وإكرامي ويبرر تأخر "معلول"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن مواعيد عودة أزارو وأجايي وإكرامي ويبرر تأخر "معلول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الثنائي وليد أزارو وجونيور أجايي مهاجما الفريق الأول للكرة سوف ينتظمان في مران الفريق بداية من الغد بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصلا عليها.

وأشار مدير الكرة إلى أن هناك تواصل مع أزارو وأجايي للتأكيد على عودتهما في الموعد المحدد لهما والذي سبق أن تم الإتفاق عليه لبدء فترة الإعداد مع الفريق قبل السفر إلى إسبانيا.

وكان الأهلي قد استأنف مرانه يوم السبت الماضي بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، وشهد مران الأمس مشاركة أحمد فتحي، فيما يعود أجايي وأزارو للمشاركة في مران الفريق بداية من الغد.

ويخوض الأهلي فترة إعداد مصغرة في القاهره قبل السفر إلى أسبانيا خلال شهر يوليو المقبل لإقامة معسكر يتخلله تجارب ودية لتنفيذ فكر الجهاز الفني وتطبيق التدريبات بشكل عملي.

ويعود علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة خلال أسبوع للانتظام في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصل عليها بالتنسيق مع الجهاز الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

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وأكد الجهاز الفني أن معلول حصل على إجازته متأخرا بعد أن سبق له الانضمام لمنتخب تونس، فيما يلحق بتدريبات الفريق الجماعية على ملعب التتش قبل السفر إلى إسبانيا للدخول في معسكر بمدينة أليكانتي.

وأوضح عبد الحفيظ أن شريف اكرامي حارس الفريق حالته مطمئنة وأنه سيعود إلى المشاركة في المران الجماعي في غضون فترة تصل إلى ثلاثة أسابيع بعد الانتهاء بشكل كامل من فترة التأهيل التي يخضع لها وفق البرنامج الذي حدده له الخبير الألماني الذي أجرى له جراحة في الركبة.

وكان إكرامي قد أجرى جراحة في ألمانيا لإزالة عظام زائدة في الركبة، وبدأ في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وحرص عبد الحفيظ على عقد جلسة أمس مع شريف إكرامي من أجل الاطمئنان على حالته بعد عودته من ألمانيا وظهوره في ملعب التتش، كما عقد مدير الكرة جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق.

وبدأ إكرامي تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيل الذي يخضع له تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.