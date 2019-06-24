رياضة | تقارير: سعود آل سويلم ينوي الترشح لرئاسة النصر السعودي من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: سعود آل سويلم ينوي الترشح لرئاسة النصر السعودي من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى أن سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، سيعود من جديد للتقدم لرئاسة العالمي في الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "البلاد"، أن السويلم أعطى موافقته للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، للترشح لأربع سنوات مقبلة، وأنه سيُزكى رسميًّا، غدًا الثلاثاء.

وأفتتحت، أمس الأحد، الفترة الثالثة لتلقي ملفات المرشحين لمجلس إدارة النصر، والتي تمتد لثلاثة أيام، بعد انتهاء فترتين سابقتين ولم يتقدم أي مرشح لمنصب الرئيس.

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وكان فهد الهريفي، نجم نادي النصر والكرة السعودية السابق، زف بشرى للجماهير بقرب عودة سعود السويلم إلى قيادة النادي من جديد.

وأخبر الهريفي جماهير النصر بعودة السويلم، غدًا الثلاثاء، وذلك من خلال مقطع فيديو بثه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ظهر فيه الرئيس السابق للنصر مع أحد الأشخاص يؤكد فيه أن قلبه لم يتغير من جماهير الفريق.

وخلال المقطع كشف السويلم، أنه تعرض لضغط كبير من أشخاص لديهم مناصب في اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام.

وكان نادي النصر دخل في حالة من الضبابية الإدارية بسبب اعتذار السويلم عن عدم الترشح لرئاسة النادي في إطار الانتخابات التي تشهدها الأندية السعودية هذه الفترة، كما أحجم عدد من الشخصيات النصراوية عن الترشح لرئاسة النادي؛ ما دفع اللجنة المشرفة على الانتخابات لإعادة فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي بضع مرات دون جدوى.