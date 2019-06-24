رياضة | أول مطالب "أجيري" لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول مطالب "أجيري" لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر جلسة خاصة مع لاعبي الفراعنة قبل انطلاق المران المسائي اليوم الإثنين على استاد الكلية الحربية.

ويتحدث أجيري مع لاعبيه في الجلسة التي سيعقدها قبل المران، عن أهمية مباراة الكونغو الديمقراطية وضرورة القتال فيها وبذل أقصى جهد وتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير التي ستكون متواجدة في المدرجات في المباراة المقبلة.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية في العاشرة من مساء بعد غد الأربعاء على استاد القاهرة في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة أمم إفريقيا.