رياضة | ريال مدريد يطلب 430 مليون استرليني لبيع مدافعه لمان يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يطلب 430 مليون استرليني لبيع مدافعه لمان يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه فريق ريال مدريد الإسباني ضربة قوية لأطماع مانشستر يونايتد الإنجليزي في الحصول على خدمات المدافع الدولي الفرنسي رافائيل فاران خلال الميركاتو الصيفي.

ورفض النادي الملكي عرض مانشستر يونايتد للتخلي عن خدمات فاران حيث أخبرهم بشرط وحيد فقط للموافقة على رحيل فاران.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية فإن ريال مدريد أخبر مانشستر يونايتد لدفع ٤٣٠ مليون جنيه إسترليني وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد للموافقة على رحيله.