رياضة | في عيد ميلاده الـ32.. حكاية ليونيل ميسي من حواري الأرجنتين إلى أسطورة كاتالونية خالدة

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يحتفل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بعيد ميلاده الثاني والثلاثين، نجم فريق برشلونة الإسباني الذي كتب تاريخ كروي ملئ بالإنجازات والأرقام الأسطورية، وحفر اسمه كواحد من أفضل اللاعبين في التاريخ.

وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365 الرياضي" حكاية ميسي الكروية في عيد ميلاد الـ32.

ولد ميسي في 24 يونيو من عام 1987، في مدينة روزاريو الأرجنتينية، وبدأ ميسي مسيرته الكروية مع نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني حين كان يبلغ من العمر ثماني سنوات.

منحنى جديد في حياة ميسي حدث عندما اكتشف أحد الأطباء ان ليونيل يعاني من نقص في هرمون النمو، الأمر الذي جعله يظهر بحجم أصغر من بقية الأطفال، لتبدأ قصة معاناة الطفل الصغير وسبب نجوميته فيما بعد، ليقرر والدا ميسي أن يخضع ابنهما لعلاج عبر حقنه بهرمون النمو كل ليلة، لكنهما اكتشفا بعد ذلك أن الامر سيكون باهظ التكلفة ولن يستطيعا توفير المال للاستمرار بالقيام به، القدر خبأ لميسي خبر سار في سن الـ 13 عندما قام فريق برشلونة بعرض ضم اللاعب وتحمل تكاليف علاجه.

مراحل تطور ميسي وبدايته مع برشلونة:

نجح ميسي في التطور بشكل سريع وناجح مع الفئات السنية المختلفة للفريق الكتالوني، وبدأت أصداء موهبته تجوب كاتالونيا، لينضم للفريق الأول وهو في سن السابعة عشر عاما، وخاض ميسي أولى مبارياته مع برشلونة وهو يبلغ من العمر 17 عاما وثلاثة أشهر و22 يوما، عندما شارك في الدقيقة 82 ضد إسبانيول في ديربي كتالونيا وذلك في 16 أكتوبر 2004، حينما دخل بديلا لديكو، الذي سجل الهدف الوحيد في تلك المباراة.

أحرز ليونيل ميسي أول أهدافه مع فريق برشلونة في شباك ألباسيتي في 1 مايو 2005، ليصبح أصغر لاعب يسجل للنادي الكتالوني عبر التاريخ في ذلك الوقت.

دور رونالدينيو:

لعب النجم البرازيلي رونالدينيو دورا هاما في وصول ليونيل للفريق الأول، إذ اعتبره "شقيقه الأصغر" وآمن بموهبته، كما أكد لزملائه في الفريق حينها ان ميسي سيصبح أفضل منه لاحقا، وضغط رونالديني على المدرب الهولندي للفريق حينها، فرانك ريكارد، من أجل ضم ليونيل للفريق الأول، ليصنع له بعد ذلك أول هدف في مسيرته مع برشلونة ويحمله على ظهره احتفالا بذلك الهدف في لقطة لا ينساها عشاق الفريق الكتالوني.

ألقابه مع برشلونة

حقق النجم الارجنتيني أول لقب له مع برشلونة عام 2005، تمكن ليونيل ميسي من تسجيل أكثر من 600 هدفا مع الفريق الكاتالوني حتى الآن في مسيرته الدولية.

وحقق ميسي 34 لقبا مع برشلونة، وجاءت بطولات ميسي مع الفريق الكاتالوني كالتالي:

-الدوري الإسباني: 10.

-دوري أبطال أوروبا: 4.

-كأس ملك إسبانيا: 6.

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-كأس العالم للأندية: 3.

-السوبر الإسباني: 8.

-السوبر الأوروبي: 3.

انجازاته الشخصية:

الكرة الذهبية : 5

أفضل لاعب في الدوري الإسباني : 3

أفضل لاعب في كأس العالم : 1

أفضل لاعب أجنبي في الدوري الإسباني : 3

أفضل لاعب لاتيني في الدوري الأسباني: 4

الحذاء الذهبي الأوروبي : 5

هداف دوري أبطال أوروبا : 5

رجل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا : 1

أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا : 1

كأس العالم للأندية الكرة الذهبية : 1

قصة نحس مع التانجو الأرجنتيني:

على الرغم من المسيرة التاريخية لميسي مع برشلونة، إلا أن ميسي يواجه سوء توفيق غير عادي مع منتخب بلاده، ولاتزال جماهير الأرجنتين غير راضية عنه وذلك لأنه لم يحقق أي لقب مع "راقصي التانجو" منذ ان انضم للفريق الأول.

وتأهل ميسي إلى نهائي كأس أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" في 3 مناسبات عام 2007 لكنه منتخب بلاده خسر النهائي أمام البرازيل بثلاثية نظيفة، وفي 2015 و2016 وسقط أمام تشيلي، كما خسر نهائي كأس العالم في البرازيل 2014 أمام ألمانيا بهدف نظيف، وودع ميسي بطولة كأس العالم 2018 من دور الـ16 أمام فرنسا، ويأمل ميسي في كسر هذا النحس خلال مشاركته الحالية بكوبا أمريكا حيث تأهل مع منتخب بلاده للدور ربع النهائي بعدما حصل على المركز الثاني في مجموعته خلف كولومبيا.