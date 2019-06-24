رياضة | مانشستر سيتي يهدد ليفربول بـ"خليفة" كومباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يهدد ليفربول بـ"خليفة" كومباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماجوير لاعب ليستر سيتي خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إنجلترا.

ووفقًا لصحيفة لدايلي ميرور" البريطانية فإن مانشستر سيتي بات قريبا من ضم مدافع ليستر سيتي مقابل ٨٠ مليون جنيه استرليني لتعويض رحيل البلجيكي فينسنت كومباني.

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وأضافت الصحيفة أن السيتي توصل لاتفاق مع ماجوير للحصول على ٢٨٠ ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي وهو ما يهدد ليفربول في الموسم الجديد لأن دفاع مانشستر سيتي سيكون أقوى.