رياضة | صدام جديد بين زيدان وبيريز في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدام جديد بين زيدان وبيريز في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أزمة جديدة في الفريق الملكي بعدما استقر على بيع داني سيبايوس، لاعب الفريق بصورة نهائية في الصيف الجاري.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن سيبايوس يفضل الرحيل عن ريال مدريد على سبيل الإعارة في الصيف الجاري لكن زيدان لا يريد استمراره في صفوف الفريق الملكي.

وتابعت الصحيفة أن زيدان لا يريد تواجد خيار إعادة الشراء في عقد سيبايوس بعد رحيله عن صفوف الفريق الملكي لأنه ليس ضمن مخططاته في الموسم المقبل.

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وأكدت الصحيفة أن بيريز، رئيس نادي ريال مدريد يريد اعارة سيبايوس مع وجود خيار إعادة الشراء لأنهم يثقون في موهبته الكبيرة.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد لن يبيع سيبايوس بأقل من 50 مليون يورو في الصيف الجاري لأنه يتبقى في عقده 4 سنوات مقابل 500 مليون يورو كشرط جزائي.

وشددت الصحيفة على أن الوجهة الأقرب لسيبايوس في الصيف الجاري وهى توتنهام الذي يريده بقوة ولا يمانع في ضمه على سبيل الإعارة.