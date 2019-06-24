رياضة | الأهلي يراقب الدبابة الكاميرونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يراقب الدبابة الكاميرونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال فرانك كوم لاعب فريق الترجي التونسي داخل دائرة ترشيحات النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويرغب مسئولو الأهلي في التعاقد مع لاعب وسط إفريقي قوي لدعم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، حيث عادت اهتمامات القلعة الحمراء بضم نجم الترجي التونسي

ويسعى الأهلي للدخول في مفاوضات قوية مع مسئولي الترجي لضم اللاعب الكاميروني ومحاولة إقناعهم بالتخلي عنه بمقابل مادي يقدره مسئولو النادي التونسي.