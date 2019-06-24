رياضة | مدافع منتخب مصر يثير القلق أمام الكونغو الديمقراطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع منتخب مصر يثير القلق أمام الكونغو الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار أحمد حجازي مدافع منتخب مصر القلق لدى الجماهير قبل مباراة الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية 2019.

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وتعرض أحمد حجازي للإصابة في الأنف خلال مباراة زيمبابوي أجبره على ارتداء قناع واق أثناء التدريبات استعدادًا لمباراة الكونغو الديمقراطية ويخشى مشجعو المنتخب تأثيره على اللاعب.

ويفرض مركز أحمد حجازي في قلب الدفاع الالتحام مع المنافسين في ألعاب هوائية، وتسديد الضربات الرأسية وهو ما يهدد إصابته بكسر في الأنف.