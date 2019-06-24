رياضة | تشكيل تونس المتوقع أمام أنجولا.. ظهور فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل تونس المتوقع أمام أنجولا.. ظهور فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس على تشكيل فريقه لمباراة أنجولا في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية 2019.

تشكيل تونس المتوقع أمام أنجولا

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

Advertisements

خط الدفاع: ديلان برون ورامي البدوي وياسين مرياح وأيمن بن محمد

خط الوسط: إلياس سخيري وفرجاني ساسي ووهبي الخزري ويوسف المساكني ونعيم السليتي

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي