شكرا لقرائتكم خبر عن خاميس: لست مهتماً بمستقبلي مع ريال مدريد والان مع التفاصيل

أكد النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، أنه ليس منشغلاً بمستقبله مع ناديه ريال مدريد الإسباني، في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أنه يصب كامل تركيزه مع منتخب بلاده المشارك في بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة حالياً في البرازيل.

قال رودريغيز عقب فوز كولومبيا 1-0 على باراغواي، في أخر مباراة للفريق في المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا في تصريحات نقلتها عنه صحيفة ماركا الإسبانية: "أفكر فقط في كوبا أمريكا، لا أعرف حتى الآن إلى أين سأذهب، أرغب في أن أكون هادئاً، القرار يعود إلى النادي، أعتقد أن هناك أشخاص لديهم نفوذ كبير في داخل النادي، وأنا لا أستطيع فعل أي شيء حيال هذا، لم أتحدث مع زيدان على الإطلاق".

ويبدو أن ريال مدريد اتخذ قراره بشأن رودريغيز الذي من المنتظر ألا يكون جزءاً من المشروع الجديد لريال مدريد، وذلك كما يتوقع بعض المقربين من إدارة النادي "الملكي".