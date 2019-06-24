شكرا لقرائتكم خبر عن كيربر: لن ألعب بجوار موراي في ويمبلدون والان مع التفاصيل

أكدت لاعبة التنس الألمانية، أنجليك كيربر، أنها لا تعتزم تشكيل ثنائي مع اللاعب البريطاني آندي موراي، خلال منافسات الزوجي المختلط ببطولة ويمبلدون المقبلة.

قالت كيربر في تصريحات على هامش مشاركتها في بطولة مايوركا للتنس: "سأكتفي بالمشاركة في المنافسات الفردية، وسأصب كامل تركيزي في هذه المنافسات في ويمبلدون".

وبعد أن خضع لإجراء عملية جراحية في الفخذ، قرر موراي العودة مرة أخرى للملاعب من خلال منافسات الزوجي، حيث أعلن في وقت سابق أنه يبحث عن زميلة لكي يشارك معها في منافسات الزوجي المختلط ببطولة ويمبلدون.

وأبدت العديد من لاعبات التنس رغبتها في اللعب بجوار موراي خلال البطولة.