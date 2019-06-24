إنتر ميلان يرصد ميزانية ضخمة لمقارعة يوفنتوس

ترغب إدارة نادي إنتر ميلان، في العودة لواجهة الكرة الإيطالية من جديد ومنافسة يوفنتوس على الألقاب المحلية، والمشاركة باستمرار في دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن مجموعة سونينج، المستحوذة على بعض أسهم نادي إنتر ميلان، قامت بالتعاقد مع بيبي ماروتا، أحد أحسن المديرين التنفيذيين، بجانب أنطونيو كونتي، والذي يعد من أفضل المدربين في الساحة الرياضية، في أقل من عام.

وأشار إلى أن الملكية الصينية للإنتر، ترغب في إحداث ثورة في سوق الانتقالات، من خلال التعاقد مع مجموعة من اللاعبين القادرين على تنفيذ مشروع إنتر الجديد.

Advertisements

وأضاف أن النادي بدأ خطته لسوق الانتقالات باقترابه من ضم دييجو جودين، مدافع أتلتيكو مدريد، في صفقة مجانية، بجانب ستيفانو سينسي من ساسولو، فيما يسعى لاستقطاب لازارو، لاعب هيرتا برلين، ونيكولو باريلا موهبة كالياري.

وتابع أن النيراتزوري يسعى لاستثمارات مهمة أيضًا في خط الهجوم، حيث يبحث ضم الثنائي إيدين دجيكو (روما) وروميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد.

وختم الموقع بأن إنتر ميلان حدد 200 مليون يورو، يستخدمها في سوق الانتقالات، من أجل منافسة يوفنتوس بداية من الموسم الجديد.