مدرب الأرجنتين: لست أنانيًا.. وقطر تلعب كرة قدم جيدة

أكد ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الارجنتيني أن فريقه بدأ مباراة قطر بشكل جيد وحقق المطلوب من المواجهة وهو الانتصار وتحقيق الثلاث نقاط لحصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، مشيرا إلى أن الفريق لعب بشخصية قوية في بداية المباراة وقال :نحن مسرورون جدا بتحقيق الفوز.

وأكد سكالوني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:”لقد قدمنا آداء جيدا وبذل اللاعبون في الوسط وأيضا في الهجوم مجهودات كبيرة للغاية، وقمنا بالسيطرة لكن بعد ذلك ظهر الفريق القطري بمستواه وقدم آداء جيدا وحاول الضغط علينا في الوسط، وفي الشوط الثاني كان الأداء أفضل ونجحنا في تصحيح بعض الأخطاء لنحقق الانتصار.

وقال سكالوني إنه سيقوم بدراسة المباراة وتحليلها جيدا، فالفريق قدم آداء جيدا في المباراة الأولي ضد كولومبيا، ولكن خسر المباراة، وفي مباراة قطر لم نكن سيئين وكان لدينا الأفضل لكن الملعب كان سيئا للغاية وعندما تحدثت عن ذلك البعض انتقدني، ورغم سوء أرضية الملعب إلا إننا حاولنا أن نضغط ونتقدم ونظهر بشكل جيد ويجب أن نصحح الأخطاء خلال المباراة القادمة مهما كان اسم المنافس سواء فنزويلا أو لا.

وأضاف:”أنا لست أناني وإنما أفكر في المنتخب الأرجنتيني ككل، ونحن فريق تقني ومهمتنا تكمن في أنه يجب أن نقوم بدراسة كل مباراة، ونحلل كل ما نرى ونتقبل كل الانتقادات، ولدينا هدف ننظر إليه ونحاول التحسن وتخطي كل المباريات الصعبة. وأنا المسؤول عن هذه الباخرة، وعندما يرتاح اللاعبون من الضغوط تتحسن النتائج كثيرا ونقدم مستويات طيبة للغاية".

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وأوضح سكالوني أنه تحدث مع اللاعبين، مطالبا إياهم باللعب والهجوم بقوة ودون إتكالية أو إندفاع غير محسوب حتى لا تحدث مشاكل في الدفاع.

وتابع :”لقد أكدت لهم على ثقتي فيهم جميعا وفي قدراتهم الكبيرة وهم لاعبين مهمين وقادرين على صناعة الفارق دائما، وهم جميعا يعرفون أنهم مطالبون بتقديم التضحيات، وتقديم أفضل مالديهم".

وكشف سكالوني أن الهدف المبكر الذي سجله الفريق الأرجنتيني جعل المباراة هادئة قليلا، ولو أن الفريق القطري سجل هدف التعادل كان سيتسبب ذلك في خروجنا، لكننا ظلنا في تركيزنا التام وحاولنا إيجاد التوازن خاصة أن الفريق القطري كان يسيطر على مجريات اللقاء في بعض الاحيان، ويتميز بالهجوم من الأطراف ولذلك كان علينا أن نحاول التصدي لهم ونمنعهم من الوصول إلى مرمانا.

وأوضح سكالوني أيضا أن منتخب قطر فريق كرة قدم محترم ويلعب كرة قدم جيدة للغاية ويواجهون المنافس بدون خوف، ولديهم لاعبين مهمين وجيدين وأعجبني رقم 11 و19 فقد لفتوا نظري جدا بمستواهم المميز".