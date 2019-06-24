كوبا أمريكا: "الساموراي" يواجه الإكوادور تحت شعار "الفرصة الأخيرة"

تحت شعار "الفرصة الأخيرة"، يلتقي المنتخب الإكوادوري مع نظيره الياباني، اليوم الإثنين، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة لكأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا" التي تستضيفها البرازيل.

يتطلع الفريقان لتحقيق الفوز أملا في العبور إلى دور ربع النهائي من بوابة أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث من بين المجموعات الثلاث.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى دور الثمانية، رفقة أفضل فريقين احتلا المركز الثالث.

ويتصدر منتخب تشيلي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من انتصارين، وضمن بالفعل التأهل إلى دور الثمانية، كما ضمن منتخب أوروغواي بشكل كبير حجز مقعده في الدور التالي، نظراً لامتلاكه 4 نقاط من انتصار وتعادل.

Advertisements

ويأتي "الساموراي" في المركز الثالث بنقطة واحدة بعد خسارته أمام تشيلي حاملة اللقب 1-4، وتعادل مع أوروغواي بهدفين لمثلهما.

أما منتخب الإكوادور فيتذيل ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط، بعد خسارته في المباراة الأولى أمام أوروغواي 0-4، ثم خسارته أمام تشيلي 1-2.

وبالتالي فإن فرصة الفريقين تقتصر على احتلال المركز الثالث بأكبر عدد ممكن من النقاط أملاً في العبور إلى دور ربع النهائي.