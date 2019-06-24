هذا ما قاله ميسي بعد تأهل "التانغو" لربع نهائي كوبا أمريكا

أكد ليونيل ميسي أن فوز الأرجنتين 2-0 على قطر، قد تكون النتيجة التي تحتاجها كتيبة "التانغو" لإعادة إطلاق حملتها للفوز باللقب.

قال ميسي: "قدمنا مباراة جيدة وفزنا وهذا ما يهم، كنا بحاجة لمباراة كهذه من أجل الحصول على بعض الثقة والهدوء، مع خوض المزيد من المباريات يتطور الفريق، وهذه المباراة جيدة في هذا الإطار".

ومن جهة أخرى قال المدرب ليونيل سكالوني إنه راض عن الأداء وسعيد بوجود فرصة للحصول على لقب.

وأضاف: "بالتأكيد هناك أشياء من الممكن أن تتحسن لكني راض، حاولنا دائماً لعب كرة قدم والضغط عليهم من بداية الملعب، أعتقد أن الشوط الثاني كان جيداً جداً، الرسالة يجب أن تكون أننا طالما لازلنا في كوبا أمريكا فإننا بحاجة لمواصلة التقدم للأمام".