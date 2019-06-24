شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لاعباً ولاعبة يمثلون المملكة في تصفيات «البريدج» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

انطلقت يوم أمس الأول بطولة آسيا والشرق الأوسط تصفيات المنطقة 4 (zone 4)، المؤهلة لنهائيات كأس العالم «البريدج»، المقامة في الأردن خلال الفترة من 22 إلى 30 يونيو الجاري، والتي ستقام في الصين خلال الفترة من 14-28 سبتمبر 2019 من العام الحالي. وتشارك في التصفيات منتخبات الأردن الهند باكستان السعودية الإمارات الكويت بنغلاديش فلسطين، والبطولة عبارة عن 4 مسابقات «المفتوحة» «والرواد» «والمختلط»«والسيدات»، هذا وسيتم ترشيح الأول والثاني من كل مسابقة إلى النهائيات المقامه في الصين في سبتمبر القادم.

ويترأس بعثة المنتخب السعودي للبريدج المهندس عبد الحكيم سحاب، وتضم البعثة 14 لاعب ولاعبة يمثلون السعودية. وتمنى رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان أن يمثل لاعبي ولاعبات المنتخب السعودي في هذه التصفيات المملكة خير تمثيل، وأن يتأهلوا للنهائيات التي ستقام في الصين، مضيفاً أن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، حرص على تأهيل اللاعبين وتجهيزهم لهذه التصفيات ليكون الفوز حليفهم.

وثمن جهود الهيئة العامة للرياضة ومايقدمه رئيس الهيئة الأمير عبدالعزير بن تركي الفيصل، من دعم ومساعدة للاتحادات لتجهيز منتخبات تشارك في البطولات العالمية والقارية والعربية والخليجية وترفع علم المملكة في كل محفل.