حقيقة سحب هواتف لاعبي منتخب مصر بعد واقعة التحرش

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أثار بعض نجوم المنتخب المصري لكرة القدم الذي يخوض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، الجدل، بعدما حاولوا التواصل مع فتاة عبر تطبيق "إنستغرام" في ساعة متأخرة من ليل السبت.

وكشفت وسائل إعلام مصرية، أن بعض لاعبي المنتخب، حاولوا التواصل مع موديل وعارضة أزياء مصرية عبر تطبيق "إنستغرام" في ساعة متأخرة من ليل السبت.

وقالت الموديل التي تدعى مريهان إنها تعرضت لتحرش من قبل اللاعب عمرو وردة المحترف في صفوف أتروميتوس اليوناني، كما زعمت أنه أرسل لها رسائل تهديد دون أن تقدم دليلا.

وكشفت الموديل التي تمتلك عددًا كبيرًا من المتابعين عبر إنستغرام، عن رسائل تلقتها من 4 لاعبين في المنتخب المصري، عبر حسابها الشخصي على "انستغرام".

Advertisements

من جهته كشف مدير المنتخب المصري إيهاب لهيطة، أن المدير الفني المكسيكي خافيير أغيري عقد اجتماعا مع اللاعبين، صباح الأحد، على خلفية الواقعة.

وقال لهيطة في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "بعض اللاعبين أرسلوا رسائل لفتاة على تطبيق إنستغرام بالفعل".

كما نفى لهيطة صحة ما تردد بخصوص سحب هواتف اللاعبين أو فتح تحقيق في الواقعة، وقال: "ما تم أن المدير الفني جلس مع اللاعبين صباحا وطالبهم بالتركيز في البطولة والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد لهيطة أن الفتاة لم تقدم أي دليل على مزاعمها بشأن تهديد لاعب المنتخب عمرو وردة لها.

ويخوض منتخب مصر ثاني لقاءاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على أرضه ووسط جماهيره أمام الكونغو على ملعب ستاد القاهرة الأربعاء المقبل، حيث حقق الفراعنة الفوز في المباراة الأولى أمام زيمبابوى بهدف دون رد.

