بيل يواصل ازعاج ريال مدريد

ذكرت تقارير صحافية إسبانية أن لاعب الوسط الويلزي غاريث بيل استمر في ازعاج ادارة ريال مدريد ومخططات النادي الأبيض الإسباني الحالية.

ووفقا للتقارير فإن خوسيه انخيل سانشيز مدير عام ريال مدريد اجتمع مع جوناثان بارنيت وكيل بيل الذي أكد رغبة اللاعب الويلزي الدولي في الاستمرار مع ريال مدريد لنهاية عقده بعد 3 سنوات.

وطلب ريال مدريد من بيل رحيله هذا الصيف بسبب عدم اقتناع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بقدرات اللاعب لاسيما مع وصول ايدين هازارد ورودريغو غوس في مركز الجناح.

بيل من جانبه أخبر ريال مدريد انه سعيد في النادي ولا يخطط للرحيل لاسيما أنه يتقاضى راتب لا يقل عن 12 مليون يورو خالصة من الضرائب في الموسم الواحد وهو مبلغ من الصعب الحصول عليه في مكان آخر.