رياضة | أمم إفريقيا 2019.. اليمين يقهر اليسار ولا عزاء للمحليين وأصحاب الملايين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمم إفريقيا 2019.. اليمين يقهر اليسار ولا عزاء للمحليين وأصحاب الملايين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوق أصحاب القدم اليمنى على القدم اليسرى في تسجيل الأهداف خلال 7 مباريات من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019 وذلك بعد مرور 3 أيام من انطلاق البطولة في مصر والتي تستمر حتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل.

ورغم تسجيل 13 هدفًا في البطولة حتى الآن فإن أغلبها جاء بأقدام لاعبين لا يتقاضون الملايين في الدوريات الأوروبية مقابل هدف واحد للاعب محلي.

معلومات لا تفوتك عن أمم إفريقيا بعد اليوم الثالث

- عدد المباريات: 7

- مرات الفوز: 6

- مرات التعادل: 1

- عدد الأهداف: 13

- توزيع الأهداف على الشوطين: الشوط الأول (6) – الشوط الثاني (7)

- أهداف من علامة الجزاء: 2 (فرانسوا كامانو لاعب غينيا أمام مدغشقر – بغداد بونجاح لاعب منتخب الجزائر)

- أهداف البدلاء: 2 (أوديون إيجالو لاعب منتخب نيجيريا - إتامونوا كيميني لاعب منتخب ناميبيا)

Advertisements

- أهداف بالنيران الصديقة: إتامونوا كيميني لاعب منتخب ناميبيا لمصلحة المغرب

- أهداف المحترفين: 12 (إنجلترا وفرنسا وإسبانيا وتركيا وبلغاريا وإيطاليا وبلجيكا والصين والسعودية وتنزانيا وقطر وإثيوبيا)

- أهداف المحليين: 1 (باتريك كادو لاعب منتخب أوغندا ونادي كمبالا سيتي)

- طريقة تسجيل الأهداف: القدم اليمنى (7 أهداف) – القدم اليسرى (هدفين) - ضربات رأس (4 أهداف).

- أهداف من خارج الصندوق: 1 (كويبان دياتا لاعب منتخب السنغال)

- أكبر من سجل أوديون إيجالو لاعب منتخب نيجيريا (30 سنة)

- أصغر المسجلين: كريبان دياتا لاعب منتخب السنغال (20 سنة)

- أغلى المسجلين: رياض محرز لاعب منتخب الجزائر (60 مليون يورو)

- الحكام العرب الذين ظهروا حتى الآن: رضوان جيد (المغرب) – أمين عمر (مصر) – صادق السلمي (تونس)

- كروت صفراء: 16

- بطاقات حمراء: لا يوجد