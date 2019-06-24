شكرا لقرائتكم المقاولون يترقب عرضاً خليجياً لأحمد علي هداف ذئاب الجبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب، أن النادي يترقب عرضاً خليجياً لأحمد علي هداف ذئاب الجبل والدوري العام بعد انتهاء بطولة الكان التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وقال عادل في تصريحات صحفية، أن أحمد علي يستحق الحصول على فرصة للمشاركة مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، مشيراً إلى أن هداف المقاولون قادر على قيادة الهجوم المصري خلال المباراتين المتبقيتين بدور المجموعات، بعد المستوى الذي قدمه في الدوري.

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و يحتل أحمد علي صدارة هدافي المقاولون العرب والدوري العام برصيد 18 هدفاً .