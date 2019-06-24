شكرا لقرائتكم المقاولون يترقب عرضاً خليجياً لأحمد علي هداف ذئاب الجبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب، أن النادي يترقب عرضاً خليجياً لأحمد علي هداف ذئاب الجبل والدوري العام بعد انتهاء بطولة الكان التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
وقال عادل في تصريحات صحفية، أن أحمد علي يستحق الحصول على فرصة للمشاركة مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، مشيراً إلى أن هداف المقاولون قادر على قيادة الهجوم المصري خلال المباراتين المتبقيتين بدور المجموعات، بعد المستوى الذي قدمه في الدوري.
و يحتل أحمد علي صدارة هدافي المقاولون العرب والدوري العام برصيد 18 هدفاً .
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يترقب عرضاً خليجياً لأحمد علي هداف ذئاب الجبل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.