شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الإثنين والان مع التفاصيل

تلتقي تشيلي مع أوروغواي، والإكوادور مع اليابان، في كوبا أمريكا 2019، بينما تلعب كوت ديفوار مع جنوب أفريقيا، وتونس مع أنغولا، ومالي مع موريتانيا، في كأس أمم أفريقيا 2019.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الإثنين 24 يونيو (حزيران):

كوبا أمريكا 2019

23:00 تشيلي × أوروغواي

23:00 الإكوادور × اليابان

كأس أمم أفريقيا 2019

18:30 كوت ديفوار × جنوبا أفريقيا

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21:00 تونس × أنغولا

00:00 مالي × موريتانيا

كأس العالم للسيدات 2019

20:00 إسبانيا × الولايات المتحدة

23:00 السويد × كندا

كأس الاتحاد الآسيوي

20:00 العهد × الوحدات