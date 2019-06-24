شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الإثنين والان مع التفاصيل
تلتقي تشيلي مع أوروغواي، والإكوادور مع اليابان، في كوبا أمريكا 2019، بينما تلعب كوت ديفوار مع جنوب أفريقيا، وتونس مع أنغولا، ومالي مع موريتانيا، في كأس أمم أفريقيا 2019.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الإثنين 24 يونيو (حزيران):
كوبا أمريكا 2019
23:00 تشيلي × أوروغواي
23:00 الإكوادور × اليابان
كأس أمم أفريقيا 2019
18:30 كوت ديفوار × جنوبا أفريقيا
21:00 تونس × أنغولا
00:00 مالي × موريتانيا
كأس العالم للسيدات 2019
20:00 إسبانيا × الولايات المتحدة
23:00 السويد × كندا
كأس الاتحاد الآسيوي
20:00 العهد × الوحدات
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.