الان تتابع كوبا أمريكا: الأرجنتين تضرب قطر بثنائية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل برازيليا - الخليج 365:
أفلت المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم من فخ الخروج المبكر وانتزع بطاقة التأهل للدور الثاني (دور الثمانية) في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا” بفوزه الثمين 2-0 على قطر أمس الأحد في ختام مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة المقامة حالياً في البرازيل.
ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 4 نقاط ليقفز إلى المركز الثاني في المجموعة بفارق 5 نقاط خلف المنتخب الكولومبي.
وبهذا، يلتقي المنتخب الأرجنتيني في دور الثمانية مع نظيره الفنزويلي صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى.
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