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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الإثنين

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تلتقي تشيلي مع أوروغواي، والإكوادور مع اليابان، في كوبا أمريكا 2019، بينما تلعب كوت ديفوار مع جنوب أفريقيا، وتونس مع أنغولا، ومالي مع موريتانيا، في كأس أمم أفريقيا 2019.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الإثنين 24 يونيو (حزيران):

 كوبا أمريكا 2019

 23:00 تشيلي × أوروغواي 

 23:00 الإكوادور × اليابان 

 كأس أمم أفريقيا 2019

 18:30 كوت ديفوار × جنوبا أفريقيا 

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 21:00 تونس × أنغولا 

 00:00 مالي × موريتانيا 

كأس العالم للسيدات 2019 

 20:00 إسبانيا × الولايات المتحدة 

 23:00 السويد × كندا 

 كأس الاتحاد الآسيوي

 20:00 العهد × الوحدات 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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