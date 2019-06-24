شكرا لقرائتكم الأهلى يخطر الفيفا بعدم سداد سليماني كوليبالى الغرامة الموقعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرسل النادى الأهلى اليوم الاثنين خطاباً للجنة النظام والانضباط التابعة للفيفا يخطره فيها بعدم سداد الإيفواري سليماني كوليبالى لقيمة الغرامة الموقعة عليه، بعد انتهاء المهلة التي تنتهى اليوم الموافق 24 يونيو.

ومن المنتظر أن يتم ايقاف كوليبالى نهائياً وشطبه بعد عدم تسديده للغرامة ولن يستطيع فى وقتها الانضمام لأى نادي خلال الفترة المقبلة، وهرب كوليبالى من صفوف الأهلى ليتم مقاضاته من قبل الأهلى الذي حصل على حكم نهائي بتغريمه مبلغ مليون و450 الف دولار.

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