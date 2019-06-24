بعد حديث الرحيل.. سان جيرمان يحدد بديل نيمار

بعد أن ثار الجدل بشأن رحيل نيمار دا سيلفا عن باريس سان جيرمان الفرنسي والعودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، كشفت تقارير صحفية فرنسية عن خطوة الفريق الباريسي القادمة لتعويض النجم البرازيلي.
ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" شروط رئيسية عدة قد تسهم في رحيل جناح "السيلساو" عن باريس سان جيرمان، منها إيجاد بديل له.
وذكر موقع "لي 10 سبورت" أن النادي الباريسي
وأشار الموقع إلى أن هناك عدة أندية أوروبية كبرى كانت مهتمة بالحصول على خدمات الجناح الإيفواري (24 عاما) منها ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال، بالإضافة إلى أتيلتيكو مدريد وإنتر ميلان.
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