رياضة | ريال مدريد يرغب في ضم لاعب نيوكاسل يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرغب في ضم لاعب نيوكاسل يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية أرجنتينية، يوم الأحد، إلى أن نادي ريال مدريد الاسباني يريد التعاقد مع لاعب جديد من ينشطون في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وقالت قناة "tyc sports" الأرجنتينية، إن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الوسط الدولي الباراجوياني ميجيل الميرون لاعب نيوكاسل يونايتد.

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وكان الميرون صاحب الـ25 عاماً اللعب مع نادي سيرو بورتينيو في البارجواي، وبعدها مثل صفوف نادي لانوس الأرجنتيني.

وانضم الميرون إلى نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي الذي وتوج بلقب الدوري، وفي شهر يناير الماضي انتقل إلى نادي نيوكاسل، رغم اهتمام أرسنال بضمه.