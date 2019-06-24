رياضة | صحيفة إنجليزية: إيريكسن لن يرحل إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إنجليزية: إيريكسن لن يرحل إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة "الميرور" الانجليزية، إلى أن الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسبير لن يكون ريال مدريد الإسباني وجهته المقبلة، رغم اقترابه من الرحيل عن السبيرز هذا الصيف.

وكان الدنماركي كريستيان إريكسن البالغ من العمر 27 عامًا قد ارتبط اسمه باللعب في صفوف ريال مدريد ويأتي ذلك في إطار نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أن كريستيان إريكسن سوف يرحل عن نادي توتنهام هوتسبير هذا الصيف، ولكن وجهته لن تكون ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ناديي مانشستر يونايتد، ويوفنتوس الإيطالي أكثر الأندية اهتماماً بالتعاقد مع إريكسن.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن كريستيان إريكسن سوف يكون عليه المفاضلة بين عرضي مانشستر يونايتد، ويوفنتوس.