رياضة | القنوات الناقلة لمباراة مالي وموريتانيا اليوم الإثنين 24-6-2019 في كأس أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة مالي وموريتانيا اليوم الإثنين 24-6-2019 في كأس أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح المنتخب العربي الموريتاني مشاركاته في بطولة كأس الأمم الافريقية حينما يواجه نظيره المالي في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب ستاد السويس الجديد لحساب مباريات الجولة الخامسة.

وكان المنتخب المالي قد فرض سرية كبيرة على المران الأخير قبل المباراة حيث رفض محمد مجاسوبا المدير الفني للمنتخب فتح المران أمام وسائل الإعلام.

في المقابل أشادت بعثة منتخب موريتانيا بأرضية ملعب السويس بعد أن قاما بجولة تفقدية يوم أمس حيث تجول كورينتان مارينز المدير الفني للمنتخب مع بعض اللاعبين بعد إجراء الحصة التدريبية قبل اللقاء.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 وماكس 2 ويعلق عليها رؤوف خليف.

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كما ستنقل المباراة عبر القنوات الآتية :-

Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

beIN SPORTS HD 1 FR

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)